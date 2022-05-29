Успішну роботу зробили воїни ССО АЗОВ спільно з артилерією Збройних сил України. Перші зафіксували ціль з повітря та передали координати для атаки ЗСУ.

До речі Перетворили окупантів на факели: ССО показали, як горить ворожий "Тайфун" із особовим складом

Сподівались лишитись непоміченими

Ймовірно, окупанти думали, що імпровізовану базу неможливо вичислити. Однак українські оборонці повністю розгромили ангар разом з технікою та особовим складом.

Втрати ворога ще уточнюють. Бійці показали потужне відео розгрому.

Втрати ворога

Українські захисники на 95 день повномасштабної війни продовжують нищити російських окупантів. Лише за добу 28 травня бійці знешкодили 150 загарбників.

У Генштабі оприлюднили й загальну свіжу статистику, однак це тільки приблизні підрахунки. Насправді реальні втрати росіян можуть бути більшими. ЗСУ вже ліквідували:

особового складу – близько 30 150 осіб;

танків – 1 338 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;

артилерійських систем – 631 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

Ба більше, українська армія ліквідовує російських командирів. Наприклад, 29 травня повідомили, що ЗСУ "прибрали" командира парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

З технікою у ворога теж біда. У МВС зазначали, що понад 30% сучасних танків Росії ми вже знищили. Далі цифра тільки збільшуватиметься – тим більше із сучасним озброєнням, яке нам передає Захід. Власне, тому й загарбники стягнули на Запоріжжя радянські розконсервовані танки Т-62.

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