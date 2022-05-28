Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив, що коментувати дальність стрільби такого танку взагалі не варто, там застаріле геть усе – двигун, метал.

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До війни проти України, Росія мала на озброєнні близько 3 тисяч сучасних танків і вже понад 30% знищили наші захисники за 3 місяці війни. Ну, за 6 місяців ця цифра тільки збільшиться,

– переконаний Віктор Андрусів.

За його словами, використання навіть танків Т-62 виглядає, як агонія – невідомо скільки вона триватиме, але добре, що ми її бачимо.

Що відомо про втрати ворога на фронті

Російська армія, яку вважають "другою у світі", зазнає в Україні величезних втрат. Станом на 28 травня Збройні Сили України ліквідували вже 30 тисяч ворожих армійців. Лише за останню добу вони поквиталися з 250 окупантами. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Також треба додати, що у середині квітня крейсер "Москва" пішов на дно, а разом із ним чимало росіян і ворожого озброєння. Проте невдовзі до берега прибило "трофеї" – рятувальне коло та буй.

Про цю знахідку у своєму фейсбуці розповів глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зазначив, що тепер ці предмети стануть частиною експозиції музею.

Загальні втрати ворога за весь час війни становлять:

танків – 1 330 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 258 одиниць;

артилерійських систем – 628 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503 одиниць;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

За даними оперативного командування "Південь", українським військовим вдалося відкинути окупантів від своїх позицій на одному з напрямків на Півдні України. Росіяни зазнали серйозних втрат і тепер змушені оборонятися на невигідних рубежах, бо вони не до кінця обладнані.

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