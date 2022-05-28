Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. Он также отметил, что комментировать дальность стрельбы такого танка вообще не стоит, там устаревшее все – двигатель, металл.

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До войны против Украины Россия имела на вооружении около 3 тысяч современных танков и уже более 30% уничтожили наши защитники за 3 месяца войны. Ну, за 6 месяцев эта цифра только увеличится,

– убежден Виктор Андрусив.

По его словам, использование даже танков Т-62 выглядит как агония – неизвестно, сколько она будет продолжаться, но хорошо, что мы ее видим.

Что известно о потерях врага на фронте

Российская армия, которую считают "второй в мире", терпит в Украине огромные потери. По состоянию на 28 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 30 тысяч вражеских армейцев. Только за последние сутки они поквитались с 250 оккупантами. Кроме того, наши воины уничтожили множество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и т.д.

Также следует добавить, что в середине апреля крейсер "Москва" пошел ко дну, а вместе с ним много россиян и вражеского вооружения. Однако вскоре к берегу прибило "трофеи" – спасательный круг и буй.

Об этой находке в своем фейсбуке рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он отметил, что теперь эти предметы станут частью экспозиции музея.

Общие потери врага за все время войны составляют:

танков – 1 330 единиц;

боевых бронированных машин – 3 258 единиц;

артиллерийских систем – 628 единиц;

реактивных систем залпового огня – 203 единицы;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единицы;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единицы;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

По данным оперативного командования "Юг", украинским военным удалось отбросить оккупантов от своих позиций на одном из направлений на Юге Украины. Россияне понесли серьезные потери и теперь вынуждены обороняться на невыгодных рубежах, потому что они не до конца оборудованы.

Какие темпы разминирования Украины и другое в стриме с Виктором Андрусивым: смотрите видео



