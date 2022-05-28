Об этой находке в своем фейсбуке рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он отметил, что теперь эти предметы станут частью экспозиции музея.
Читайте также Юбилейная цифра уничтоженных россиян и 36 обстрелов на Сумщине: основное за 94 день войны
Сувениры из "Москвы" передали небезразличные моряки
Глава ГПСУ отметил, что теперь спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" станут музейными экспонатами украинских сил обороны.
После встречи недофлагмана Черноморского флота России с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море. Была "Москва" – теперь нет. От нее остались только вот такие приятные упоминания,
– подчеркнул Дейнеко.
Спасательный круг и буй передали неравнодушные моряки / Фото из фейбука Дейнеки
Отметим, что крейсер "Москва" – одно из 13 российских судов, которое нашим ВСУ удалось утопить с начала полномасштабной войны. Более того, это самая дорогая потеря страны-агрессора за эти 94 дня.
Что произошло с крейсером "Москва"
- 13 апреля поздно вечером появилась информация о пожаре на крейсере "Москва". Тогда не появилось никакой информации, что явилось причиной возгорания.
- На следующий день оперативное командование "Юг" пролило свет на ситуацию. Как выяснилось, вражеский корабль удалось подбить благодаря украинской ракете "Нептун".
- Вскоре прокремлевские СМИ подтвердили, что "Москва" пошла ко дну. Издания сообщили, что произошло это тогда, когда судно пытались отбуксировать из акватории Черного моря в порт. По крайней мере, такую информацию журналистам сообщили в министерстве обороны России.
- Мы выше говорили о самой дорогой потере русских военных. Так вот, речь идет о 750 миллионах долларов. Столько, по приблизительным подсчетам Forbes, стоил крейсер.
Напомним, что именно экипаж крейсера "Москва" призвал героев острова Змеиный сдаваться. И именно ответ пограничника Романа Грибова стал безумно популярным и вдохновил на создание полиграфии, билбордов, а также мерча.
В последнее время нашим военным не так везет с уничтожением судов страны-агрессора. Вместо этого они отлично справляются с оккупантами и другой техникой.
На тот свет отправили 30 тысяч российских захватчиков
С начала полномасштабного вторжения защитникам и защитницам нашего государства удалось уничтожить около 30 тысяч российских захватчиков. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 оккупантов.
Понятное дело, что вражеская техника ежедневно превращается в металлолом. В армии России стало на 1 330 танков, 3 258 боевых бронированных машин, 203 установки РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 207 самолетов, 174 вертолетов, 503 беспилотника и 116 крылатых ракет меньше.
Как мы уже говорили выше, оккупанты потеряли 13 судов. А еще 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 48 – специальной техники.
В то же время подчеркнем, что наши военные титанически противостоят врагу. Уничтожают не только "вань" и ржавые ведра, но и настоящих головорезов на современных машинах для уничтожения. Поэтому мы благодарны им за то, что они каждый день приближают нас к победе.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 28 мая: смотрите видео