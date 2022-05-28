Прессслужба Группировки Объединенных сил сообщила, что три боевых экипажа (состав отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь") нанесли огневое поражение по противнику 155-миллиметровыми снарядами.
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Всё быстро и четко. Прибыли на позицию… 50 секунд – "До боя", дальность – 22110 метров, 4 – 5 выстрелов в минуту, 55 секунд "Отбой", исчезли,
– говорится в сообщении.
В результате эффективных действий украинских защитников вслед за российским военным кораблем отправились:
- два танка;
- две БМД;
- грузовик с боекомплектом русских военных преступников.
Украинские артиллеристы эффективно уничтожают оккупантов / Группировка Объединенных сил
ВСУ совершили контрнаступление на Юге
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ 28 мая успешно совершили контрнаступление . Украинские герои нанесли российским оккупантам значительные потери. Теперь захватчики вынуждены занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.
- На Южном направлении продолжаются бои. Российские захватчики продолжают варить по объектам гражданской инфраструктуры. Враг обстреливает населенные пункты вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины.
- По Николаеву русские захватчики ударили по реактивным системам залпового огня. В результате обстрела Николаева утром 28 мая погибла женщина . Кроме того, известно о по меньшей мере 6 пострадавших.
- На временно оккупированной территории Херсона российские захватчики заблокировали пути выезда на подконтрольные Украине территории.
- Угроза нанесения ракетных ударов сохраняется.
- Оперативное командование "Юг" обратилось к украинцам и украинкам с просьбой соблюдать меры безопасности.
Свежие потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Они наносят российским оккупантам значительные потери. Генштаб ВСУ 28 мая сообщил о 30 тысячах российских оккупантов . Украинские герои также уничтожили:
- танков – 1 330 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 258 единиц;
- артиллерийских систем – 628 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 203 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
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