Прессслужба Группировки Объединенных сил сообщила, что три боевых экипажа (состав отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь") нанесли огневое поражение по противнику 155-миллиметровыми снарядами.

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Всё быстро и четко. Прибыли на позицию… 50 секунд – "До боя", дальность – 22110 метров, 4 – 5 выстрелов в минуту, 55 секунд "Отбой", исчезли,
– говорится в сообщении.

В результате эффективных действий украинских защитников вслед за российским военным кораблем отправились:

  • два танка;
  • две БМД;
  • грузовик с боекомплектом русских военных преступников.

Украинские артиллеристы эффективно уничтожают оккупантов / Группировка Объединенных сил

ВСУ совершили контрнаступление на Юге

  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ 28 мая успешно совершили контрнаступление . Украинские герои нанесли российским оккупантам значительные потери. Теперь захватчики вынуждены занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.
  • На Южном направлении продолжаются бои. Российские захватчики продолжают варить по объектам гражданской инфраструктуры. Враг обстреливает населенные пункты вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины.
  • По Николаеву русские захватчики ударили по реактивным системам залпового огня. В результате обстрела Николаева утром 28 мая погибла женщина . Кроме того, известно о по меньшей мере 6 пострадавших.
  • На временно оккупированной территории Херсона российские захватчики заблокировали пути выезда на подконтрольные Украине территории.
  • Угроза нанесения ракетных ударов сохраняется.
  • Оперативное командование "Юг" обратилось к украинцам и украинкам с просьбой соблюдать меры безопасности.

Свежие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю. Они наносят российским оккупантам значительные потери. Генштаб ВСУ 28 мая сообщил о 30 тысячах российских оккупантов . Украинские герои также уничтожили:

  • танков – 1 330 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 258 единиц;
  • артиллерийских систем – 628 единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 203 единиц;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 207 единиц;
  • вертолетов – 174 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;
  • крылатых ракет – 116 единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;
  • специальной техники – 48 единиц.

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