Мелітопольці вийшли на проукраїнський мітинг

Інформація про це з'явилася у місцевих телеграм-каналах, повідомляє 24 канал. Напередодні мітингу на вулицях міста розклеїли листівки із закликами вийти та пояснити загарбникам, що Мелітополь – це Україна.

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Автори цих листівок наводили аргументи, чому мелітопольцям варто вийти на мітинг. Серед них:

"Бо мої діти мають жити вільно, безстрашно та без російської тиранії",

"Щоб кожен окупант відчув, як під його ногами горить земля".

Листівки, що з'явилися у Мелітополі напередодні мітингу / Фото з телеграм-каналу "ҐРУНТ"

За даними телеграм-каналу "Риа-Мелитополь", організатором мітингу був патріотичний рух "Жовта стрічка". У запрошеннях вказали дату та час, однак інформації про місце проведення мітингу не було. Через це багато людей, які хотіли заявити про свою позицію, просто не знали куди йти.

Однак кілька десятків мелітопольців все ж зібралися у місцевому парку. "Озброївшись" патріотичною символікою – прапорами, синьо-жовтими стрічками та плакатами, вони об'єдналися та навіть заспівали державний гімн.

Люди на мітингу проти російських окупантів у Мелітополі / Фото з телеграм-каналу "Риа-Мелитополь"

Це вкотре доводить, що люди, які вимушено живуть на тимчасово окупованих територіях, не здаються та вірять у те, що Збройні Сили України невдовзі звільнять їхні домівки.

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Не всі мелітопольці наважуються протестувати проти окупантів, ба більше – дехто підтримує їх та співпрацює. Так, Приазовський відділ поліції в Мелітопольському районі став "народною поліцією" та перейшов на бік ворога.

Тим часом окупаційна "влада" перейменувала у Мелітополі вулицю, яка була названа на честь ідеолога українського націоналістичного руху Дмитра Донцова. Загарбники це не сподобалося і вони назвали вулицю на честь Пасла Судоплатова – радянського розвідника, чекіста та вбивці Євгена Коновальця.

Крім того, росіяни почали таксувати на своїх автомобілях по місту. Примітною особливістю їхніх таксі є не традиційні для цього транспорту "шашечки", а літера Z, що є пропагандистським символом російської "спецоперації".

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