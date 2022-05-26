Тепер вона називатиметься на честь чекіста-вбивці Павла Судоплатова – радянського розвідника, який 23 травня 1938 року вбив Євген Коновальця – одного з лідерів ОУН, передає 24 канал.

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Про це повідомляють росЗМІ, кажучи, що росіяни в у Мелітополі "денацифікували" вулицю.

Відомо, що розпорядження про перейменування вулиці сьогодні, 26 травня, підписав колаборант Євген Балицький, якого росіяни призначили "керівником" окупаційної адміністрації Запорізької області.

Перейменувати вулицю імені Дмитра Донцова міста Мелітополя на вулицю імені Павла Судоплатова. Справжнє розпорядження набирає чинності з дня його підписання,

– йдеться в документі.

Також згідно з розпорядженням зрадника Балицького, у Мелітополі на перейменованій вулиці до 12 червня 2022 року повинна бути встановлена меморіальна дошка на будинку №1.

Що відомо про Донцова та Судоплатова

Дмитро Донцов народився у Мелітополі у 1883 році. Його вважають головним ідеологом українського інтегрального націоналізму. Ідеї ​​та погляди Донцова лягли в основу політичної платформи Організації українських націоналістів. До слова, діяльність ОУН-УПА заборонена на території Росії.

Павло Судоплатов також є уродженцем Мелітополя. У роки Великої Вітчизняної війни він служив у НКВС, відповідав за керівництво партизанськими та розвідувально-диверсійними операціями, координував роботу агентурної мережі на території Німеччини та країн її союзників.

У Роттердамі у 1938 році Судоплатов за допомогою вибухового пристрою, який був замаскований під коробку цукерок, вбив лідера українських націоналістів Євгена Коновальця. За кілька років до вбивства Судоплатов втерся у близькі стосунки із Коновальцем, замаскувавшись учасником підпільної української організації в УРСР.

Додамо, що 17 травня в тимчасово окупованому Мелітополі з'явилося кілька білбордів із фотографією вбивці Павла Судоплатова та підписом "Він знав що робити з бандерівцями!". Про це повідомляло одне з видань Мелітополя.

Мобілізовані бойовики заїжджають у покинуті будинки

Російські мобілізовані бойовики завозять свої сім'ї у покинуті будинки на Запоріжжі. Такі випадки вже зафіксували у селищі Більмак, який розташований неподалік від Бердянська. В будинки, які вимушено покинули місцеві жителі, заїхали мобілізовані бойовики з тимчасово окупованих областей Донецької та Луганської областей. Дехто вже й привіз туди своїх дружин та дітей.

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