Місцеві жителі помітили таксі окупантів з буквою Z

У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили актуальну інформацію щодо ситуації у Мелітополі, який тимчасово захопили військові Росії.

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Цинічні окупанти почали таксувати в місті. Місцеві жителі, які неодноразово висловлювати протест загарбникам, повідомляють, що російські військові почали таксувати на авто, які помічені буквою Z.

Мелітопольці повідомляють, що військові Росії почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати,

– повідомили в Запорізькій ОВА.

Росіяни грабують Мелітопольський район

Також у Запорізькій ОВА розповіли, що росіяни продовжують грабувати Мелітопольський район. Зокрема, 24 травня у кримському напрямку з міста виїхало 15 зерновозів. Повідомляється, що окупантам допомагають місцеві колаборанти.

Окрім того, місцеві жителі повідомили, що росіяни, які проводять передислокацію, відключили стільниковий зв'язок. 24 травня Мелітополем у Херсонському напрямку проїхала велика колона російської військової техніки.

Врешті-решт, росіяни виставили додатковий блокпост у Мелітополі, на якому перевіряють авто.

Яка ситуація у Мелітополі

Російські військові вдаються до цинічних та жорстоких дій щодо українців у тимчасово окупованому Мелітополі. Нещодавно повідомляються, що війська агресора заради розваги переїхали авто з жінкою за кермом. Схожі випадки фіксували на Київщині, частина території якої була тимчасово окупована у березні.

Українці, які хочуть потрапити на підконтрольні ЗСУ території, вимушені платити окупантам. Зокрема, за "дозвіл" покинути Мелітополь потрібно заплатити до 5 тисяч гривень.

Водночас у Мелітополі процвітає рух партизанів. Нещодавно мер міста Іван Федорова, який був у полоні росіян, розповів, що завдяки вдалій спецоперації вдалося паралізувати постачання зброї та боєприпасів.

Російським окупантам не перестають нагадувати, що Мелітополь – це Україна. 18 травня стало відомо, що в місті дистанційно підірвали російський бронепотяг. Згодом цю інформацію підтвердили в Офісі Президента.

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