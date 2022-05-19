Олексій Арестович зазначив, що у Херсонської області все добре, тому що українські захисники ганяють дуже добре ворогів.

Важливо "Залізний купол", як в Ізраїлі, не підходить Україні, – Арестович пояснив чому

За його словами, російські військові намагаються там рухатися, але у них нічо не виходить. Єдине, що вони роблять – пробують маневрувати, щоб не попасти під роздачу. Проте все одно потрапляють.

"Тут можна менше хвилюватися", – додав радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович.

Бронепотяг у Мелітополі

Згідно з інформацією, російський бронепотяг курсував та охороняв залізнодорожні шляхи з Криму в Мелітополь. Проте його піймали партизани.

Сам бронепотяг не підірвали, але підірвали шляхи перед ним. Тобто там російські військові обійшлися легким переляком,

– зазначив Олексій Арестович.

Він додав, що згідно з деякими даними "грохнули" двох високопоставлених військових і взагалі був бій зі стрілецькою зброєю.

"Це показує ще одну дуже важливу річ. Партизанський рух діє на повну там, де вважається, що його не може бути. Так от він є і доволі успішний", – додав Арестович.

Раніше повідомлялося, що російський бронепотяг підірвали у районі місцевого м'ясокомбінату. Через вибух було пошкоджено 2 залізничні колії. Сам бронепотяг складався з 10 вагонів. Вибух припав під вагоном з особовим складом. Наразі рух бронепотяга зупинено.

Що відомо про події в Мелітополі: останні новини

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, зібрали підрозділ так званих "псевдоказаків". Вони нібито грають роль народної міліції – вдають, що "охороняють" громадський порядок в місті.

Аби заохотити їх до співпраці, окупаційна влада їм одразу ж пообіцяла платню у розмірі 20 доларів на день. Проте виявилося, що в Москви немає цих 20 доларів, щоб їм платити, тому роздали вкрадені в України сухпайки замість грошей.

Партизани в тимчасово окупованому Мелітополі ліквідували ворожих військових високого рангу.

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