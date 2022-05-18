Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що на тимчасово окупованих територіях є доволі активний партизанський рух. Про це він заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.
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Мелітопольські партизани ліквідували окупантів високого рангу
Жителі Мелітополя розповіли, що завезені росіянами "шептуни", намагаються посіяти в думки містян кілька фейкових меседжів, зокрема:
- "На початку війни влада здала місто",
- "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",
- "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомбленим".
Проте, звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю з російськими окупантами та перестали довіряти легітимній українській владі.
У той самий час у Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати,
– розповіли в Запорізькій ОВА.
Водночас саме у цей день російські військові посилено перевіряли у Мелітополі приватний транспорт. Ймовірно, вони шукали партизанів.
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Партизанський рух є і в Криму, і в Херсоні, і в Мелітополі
Арестович зазначив, що попри розповсюджену думку, що на Півдні партизанська війна є неможливою, це не так.
"Воюють дуже активно партизани. І російські війська, і окупаційна адміністрація чудово про це знають. Вони діють й в містах і, що характерно, на місцевості – на Півдні, де скрізь степи", – додав радник голови ОП.
Він додав, що ще в Другу світову війну Херсонська область мала чудову партизанську традицію.
"Тож усе те, що в степах немає, де ховатися, і неможливо щось зробити – казки. Можна і є де. Це не широкий партизанський рух, коли сотнями підривають рейси й так далі. Це завдаються необхідні точкові та чутливі удари у потрібних місцях", – додав Арестович.
Він підсумував, що партизанський рух активно працює і в Мелітополі, і в Херсоні, і в Криму.
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