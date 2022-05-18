Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что на временно оккупированных территориях есть достаточно активное партизанское движение. Об этом он заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

Интересно Мы вас освободим вооруженным путем, – Арестович обратился к жителям оккупированного Юга

Мелитопольские партизаны ликвидировали оккупантов высокого ранга

Жители Мелитополя рассказали, что завезенные россиянами "шептуны" пытаются посеять в мыслях горожан несколько фейковых месседжей, в частности:

"В начале войны власть сдала город",

"Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",

"Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомбленным".

Однако, конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с российскими оккупантами и перестали доверять легитимным украинским властям.

В то же время в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть,

– рассказали в Запорожской ОВА.

В то же время, именно в этот день российские военные усиленно проверяли в Мелитополе частный транспорт. Вероятно, они искали партизан.

Обратите внимание Оккупанты пытаются шантажом принудить мелитопольцев к лояльности, – Запорожская ОВА

Партизанское движение есть и в Крыму, и в Херсоне, и в Мелитополе

Арестович отметил, что несмотря на распространенное мнение, что на Юге партизанская война невозможна, это не так.

"Воюют очень активно партизаны. И российские войска, и оккупационная администрация прекрасно об этом знают. Они действуют и в городах и, что характерно, на местности – на Юге, где везде степи", – добавил советник главы ОП.

Он добавил, что еще во Вторую мировую войну Херсонская область имела замечательную партизанскую традицию.

"Поэтому все то, что в степях нет, где прятаться, и невозможно что-то сделать – сказки. Можно и есть где. Это не широкое партизанское движение, когда сотнями подрывают рейсы и так далее. Это наносятся необходимые точечные и чувствительные удары в нужных местах", – добавил Арестович.

Он подытожил, что партизанское движение активно работает и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Крыму.

Стоит посмотреть – бойцы ВСУ эффектно уничтожили российскую батарею ЗРК "Бук"