Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что на временно оккупированных территориях есть достаточно активное партизанское движение. Об этом он заявил в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.
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Мелитопольские партизаны ликвидировали оккупантов высокого ранга
Жители Мелитополя рассказали, что завезенные россиянами "шептуны" пытаются посеять в мыслях горожан несколько фейковых месседжей, в частности:
- "В начале войны власть сдала город",
- "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы",
- "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомбленным".
Однако, конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с российскими оккупантами и перестали доверять легитимным украинским властям.
В то же время в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть,
– рассказали в Запорожской ОВА.
В то же время, именно в этот день российские военные усиленно проверяли в Мелитополе частный транспорт. Вероятно, они искали партизан.
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Партизанское движение есть и в Крыму, и в Херсоне, и в Мелитополе
Арестович отметил, что несмотря на распространенное мнение, что на Юге партизанская война невозможна, это не так.
"Воюют очень активно партизаны. И российские войска, и оккупационная администрация прекрасно об этом знают. Они действуют и в городах и, что характерно, на местности – на Юге, где везде степи", – добавил советник главы ОП.
Он добавил, что еще во Вторую мировую войну Херсонская область имела замечательную партизанскую традицию.
"Поэтому все то, что в степях нет, где прятаться, и невозможно что-то сделать – сказки. Можно и есть где. Это не широкое партизанское движение, когда сотнями подрывают рейсы и так далее. Это наносятся необходимые точечные и чувствительные удары в нужных местах", – добавил Арестович.
Он подытожил, что партизанское движение активно работает и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Крыму.
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