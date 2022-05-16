Зокрема, окупаційна влада намагається шантажем отримати лояльність мирних мешканців Мелітополя. Про це повідомили у Запорізькій ОВА у вечірньому зведенні щодо актуальної ситуації станом на 22:00 16 травня.

Читайте також Путін уже розуміє, що цілі нездійсненні, – Піонтковський

Окупанти шантажують мелітопольців

Окупанти разом з колаборантами переконують працівників бюджетних установ, що ті можуть назавжди залишитись без роботи, оскільки у місті з'явилося багато переселенців з Маріуполя. Вони, на відміну від мелітопольців, буцімто готові до співпраці з окупаційною владою. Таким чином загарбники шантажем намагаються отримати лояльність мирних мешканців міста.

При цьому, зазначають у Запорізькій ОВА, з тимчасово окупованого Мелітополя протягом останніх двох місяців виїхала майже половина населення – залишились переважно літні люди та мешканці, які доглядають за старшими родичами.

До слова, безуспішними методи окупантів здобути прихильність місцевих жителів виявились і в Енергодарі. Там росіяни хочуть створити інформаційну картинку, буцімто мешканці міста виявляють своє бажання приєднатись до Росії, а насправді прагнуть остаточно долучити Запорізьку АЕС, розташовану поблизу Енергодару, аби знищити енергетичну систему України.

Останні новини з Запорізької області: коротко

На Запоріжжі Збройні Сили України знищили позицію російських окупантів. Там наші бійці знайшли трофеї та особисті речі загарбників. Серед них був навіть шарф давно забутої та неіснуючої в Україні "Партії регіонів".

За добу 15 травня українським військовим вдалось знищити 34 та поранити 54 російських окупантів на Запоріжжі. Крім того, захисники ліквідували 1 танк, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 15 ББМ, 6 одиниць автомобільної техніки та 2 протитанкові ракетні комплекси ворога.

128-а окрема гірсько-штурмова бригада, яка захищає Запоріжжя, опублікувала потужне відео своєї роботи. У ролику видно, як спалахнула ворожа техніка, що "заблукала" у полях області.

Зверніть увагу – звернення командування захисників заводу "Азовсталь": дивіться відео