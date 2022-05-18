Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що прикладів, як Росія заохочує колаборантів до співпраці є багато.
До теми Колаборанти й окупанти у Мелітополі знову ділять портфелі, кабінети й гроші, це добре, – мер
У Москви немає грошей для колаборантів
За словами журналіста, до прикладу, у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, зібрали підрозділ так званих "псевдоказаків". Вони нібито грають роль народної міліції – вдають, що "охороняють" громадський порядок в місті.
Як пояснив кореспондент, аби заохотити колаборантів до співпраці, окупаційна влада їм одразу ж пообіцяла платню у розмірі – 20 доларів на день. За інформацією, сформовані натовпи колаборантів вже навіть встигли "погуляти" по місту та, на їхню думку, "попатрулювати".
Однак з'ясувалося, що в Москви немає цих 20 доларів, щоб їм платити. Тому роздали вкрадені в України сухпайки замість грошей,
– наголосив журналіст.
Схожа ситуація на підприємствах
Кореспондент зауважив, що схожа ситуація з виплатами також і на комунальному підприємстві "Чистота". Там працівникам обіцяли гроші, однак замість цього дали гречку, вермішель і пару банок консервів.
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Усі ці продукти, що роздають російські загарбники – вкрадені з українських супермаркетів, які розташовані на окупованих територіях. Тобто вийшло, що працівникам заплатили краденим.
Журналіст із Запоріжжя розповів, як росіяни "кинули" колаборантів у Мелітополі: дивіться відео
Ситуація в тимчасово окупованому Мелітополі: останнє
- Українські партизани в Мелітополі знищили російських військових високого рангу. Оскільки окупанти та їхні пропагандисти замовчали цей інцидент, то можна зробити висновок про правдивість цієї історії.
- За інформацією, партизанський рух у тимчасово окупованому Мелітополі набрав обертів. Українським герої змогли ліквідувати понад 100 російських окупантів, а також знищити об'єкти інфраструктури подвійного призначення.
- У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що російські загарбники намагаються шантажем примусити мешканців Мелітополя до лояльності. Так вони залякують, що працівники бюджетних установ залишаться без роботи, а на їхнє місце візьмуть тих, хто розділяє погляди загарбників.