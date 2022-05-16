Ситуація в окупованому Мелітополі залишається напруженою. Втім, окупанти почали гризтися за владу, що дещо послабило їхній терор місцевого населення.

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Чвари росіян за владу в окупованому Мелітополі

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, мешканці міста продовжують протистояти російським окупантам. Втім, активну діяльність тепер потрібно вести підпільно – після мітингів на площі окупанти здійснювали терор та репресії. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

"Ми не можемо розповідати, але основне, що роблять наші, героїчні силові структури та збройні сили за допомогою мешканців Мелітополя ми бачимо в основних новинах. І це точно буде продовжуватися, щоб земля в окупантів горіла під ногами й вони якомога швидше пішли з наших окупованих міст", – розповів Федоров.

Також він додав, що росіяни зараз зосередженні не на терорі місцевого населення, а на поділі влади. Дійти якоїсь згоди вони не можуть, тому їхні чвари переростають у справжні війни.

Вони вже вчетверте ділять портфелі, ділять кабінети, територію, грошові потоки, хто перший щось вкраде. Це безперервний процес, і це є добре, поки вони між собою сваряться, це дає безпеку жителям Мелітополя,

– зазначив мер Мелітополя.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

У Херсоні російські окупанти розграбували "Суспільне". Зараз вони працюють над запуском свого пропагандистського телеканалу, який збираються назвати "Таврія".

Як повідомила Людмила Денісова, росіяни проводять "фільтрацію" в кожному окупованому місті. Вони проводять незаконні допити людей, проводять обшуки та тримають мирних мешканців у жахливих умовах, поки ті не доведуть свою "благонадійність".

Стало відомо, що росіяни через великі втрати проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях. З'явилася інформація, що рашисти хочуть змусити йти на війну і жінок.

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