Мовиться про список певних професій, які окупанти вважають потрібними своїй армії. Про це 15 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Які професії цікавлять росіян
Про те, що в Росії та на окупованих територіях почали проводити приховану мобілізацію, було відомо раніше. Там почали буквально "виловлювати" чоловіків по вулицях.
Водночас вперше почали надходити повідомлення з окупованих територій щодо "звірки" жінок. Який список професій представили окупанти:
- бухгалтер;
- кухар;
- медсестра;
- лаборант;
- водій;
- машиніст;
- прибиральник.
Зараз на облік змушують ставати всіх представниць цих професій віком від 18 до 45 років. Інформація щодо формування такого резерву поки надходить лише з територій проросійських квазіреспублік Донбасу.
Яка ситуація з призовом чоловіків
Чоловічу частину населення окупованих частин України також призивають. Всі жителі захоплених регіонів до 60 років повинні прибути для звірки у військкомати.
Для прикладу, усіх чоловіків, які прописані в місті Саки та Сакському районі викликають до комісаріатів у період з 16 по 20 травня. На інших територіях трапляються інші встановлені часові рамки.
Чому це не можна робити
13 травня глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що триває прихована мобілізація в Росії. Проте там вони можуть робити, що захочуть, а ось мобілізація на окупованих територіях – заборонена міжнародним гуманітарним правом. Найбільше про це сказано у 51 статті IV Женевської Конвенції:
- Навіть під час війни має бути захист цивільного населення. Зокрема, окупаційній державі заборонено змушувати жителів примушувати окупованого регіону брати до рук зброю.
- Також це поширюється на залучення до допоміжних сил збройних формувань. Тобто жителів Донбасу не можна робити навіть кухарями армії Росії.
- Таких осіб класифікують як тих, що перебувають під захистом, тобто опиняються під владою сторони конфлікту чи окупаційної держави.
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