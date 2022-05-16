Мовиться про список певних професій, які окупанти вважають потрібними своїй армії. Про це 15 травня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зауважте Депортованим українцям забороняють жити у Криму без російського паспорта, – Денісова

Які професії цікавлять росіян

Про те, що в Росії та на окупованих територіях почали проводити приховану мобілізацію, було відомо раніше. Там почали буквально "виловлювати" чоловіків по вулицях.

Водночас вперше почали надходити повідомлення з окупованих територій щодо "звірки" жінок. Який список професій представили окупанти:

бухгалтер;

кухар;

медсестра;

лаборант;

водій;

машиніст;

прибиральник.

Зараз на облік змушують ставати всіх представниць цих професій віком від 18 до 45 років. Інформація щодо формування такого резерву поки надходить лише з територій проросійських квазіреспублік Донбасу.

Яка ситуація з призовом чоловіків

Чоловічу частину населення окупованих частин України також призивають. Всі жителі захоплених регіонів до 60 років повинні прибути для звірки у військкомати.

Для прикладу, усіх чоловіків, які прописані в місті Саки та Сакському районі викликають до комісаріатів у період з 16 по 20 травня. На інших територіях трапляються інші встановлені часові рамки.

Чому це не можна робити

13 травня глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив, що триває прихована мобілізація в Росії. Проте там вони можуть робити, що захочуть, а ось мобілізація на окупованих територіях – заборонена міжнародним гуманітарним правом. Найбільше про це сказано у 51 статті IV Женевської Конвенції:

Навіть під час війни має бути захист цивільного населення. Зокрема, окупаційній державі заборонено змушувати жителів примушувати окупованого регіону брати до рук зброю.

Також це поширюється на залучення до допоміжних сил збройних формувань. Тобто жителів Донбасу не можна робити навіть кухарями армії Росії.

Таких осіб класифікують як тих, що перебувають під захистом, тобто опиняються під владою сторони конфлікту чи окупаційної держави.

Зверніть увагу! У минулому столітті мобілізовував жителів окупованих територій Адольф Гітлер. Він нерідко використовував цих людей у якості "гарматного м'яса". Більше про схожість Володимира Путіна із попереднім світовим лідером нацизму – за посиланням.

Думка експерта – мобілізація в Росії прискорить крах режиму: дивіться відео