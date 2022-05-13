Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у телеграмі. Вона зазначила, що українців окупанти примусово "паспортизують", погрожуючи обмеженнями та заборонами.

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Росіяни продовжують знущатися з українців

Російські окупанти й далі примусово "паспортизують" громадян України, яких вони насильно вивезли з населених пунктів Херсонської та Запорізької областей на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та у місто Севастополь.

Окупаційна влада навіть створила чергову цинічну пропагандистську картинку, де продемонструвала, як 10 депортованих українців отримали російський документ "за спрощеною системою". Їх примусово вивезли до Криму з тимчасово окупованих територій материкової України.

При цьому окупанти проводять з примусово переміщеними громадянами України "роз'яснювальну роботу". Їм розповідають, що книжечку з двоголовою куркою буцімто просто необхідно отримати, оскільки без "документів", які посвідчують їхню особу, проживати на території тимчасово окупованого півострова заборонено.

Крім того, наші громадяни потрапляють до "фільтраційних" таборів росіян, де у них забирають українські паспорти та видають "документ" на тимчасове проживання.

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До слова, Людмила Денісова наголосила, що всі українці, які примусово отримали російські паспорти та інші документи, є громадянами України. Наша держава не визнає жодних російських документів, що були нав'язані Росією.

Посадовиця додала, що своїми діями російські окупанти й далі порушують положення Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Уповноважена Верховної Ради з прав людини вкотре звернулась із закликом до Комісії ООН з прав людини, щоб вона врахувала ці факти злочинів російських окупантів на території України.

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