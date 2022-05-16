Речь идет о списке определенных профессий, которые оккупанты считают нужными своей армии. Об этом 15 мая сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Обратите внимание Депортированным украинцам запрещают жить в Крыму без российского паспорта, – Денисова
Какие профессии интересуют россиян
О том, что в России и оккупированных территориях начали проводить скрытую мобилизацию, было известно ранее. Там начали буквально "вылавливать" мужчин по улицам.
В то же время впервые начали поступать сообщения с оккупированных территорий по поводу "сверки" женщин. Какой список профессий представили оккупанты:
- бухгалтер;
- повар;
- медсестра;
- лаборант;
- водитель;
- машинист;
- уборщик.
Сейчас на учет заставляют ставать всех представительниц этих профессий в возрасте от 18 до 45 лет. Информация о формировании такого резерва пока поступает только с территорий пророссийских квазиреспублик Донбасса.
Какая ситуация с призывом мужчин
Мужскую часть населения оккупированных частей Украины также призывают. Все жители захваченных регионов до 60 лет должны прибыть для сверки в военкоматы.
Например, всех мужчин, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, вызывают в комиссариаты в период с 16 по 20 мая. На других территориях встречаются другие установленные временные рамки.
Почему этого нельзя делать
13 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил, что идет скрытая мобилизация в России. Однако там они могут делать что захотят, а вот мобилизация на оккупированных территориях – запрещена международным гуманитарным правом. Больше об этом сказано в 51 статье IV Женевской Конвенции:
- Даже во время войны должна быть защита гражданского населения. В частности, оккупационному государству запрещено заставлять жителей оккупированного региона брать в руки оружие.
- Также это распространяется на вовлечение в вспомогательные силы вооруженных формирований. То есть, жителей Донбасса нельзя делать даже поварами армии России.
- Таких лиц классифицируют как находящихся под защитой, то есть оказываются во власти стороны конфликта или оккупационного государства.
Мнение эксперта – мобилизация в России ускорит крах режима: смотрите видео