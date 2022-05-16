Водночас окупанти взялися і за звичні для себе пограбування. Розмародерили будівлю херсонського мовника "Суспільного".
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Публікації щодо запуску пропагандистського каналу, який хочуть назвати "Таврія", почали з'являтися у соцмережах загарбників. Сподіваються росіяни і на колаборантів, яких шукають серед херсонських журналістів.
Окупанти могли вивезти техніку журналістів до Росії
У херсонському виданні Кавун.Сity звернули увагу на недолугість окупантів, які намагаються розгорнути свою пропагандистську "сітку" у місті.
Зокрема, псевдожурналісти з окупованої Луганщини вже відзняли брехливе "розслідування" у будівлі захопленого та пограбованого телеканалу "Суспільне. Херсон". Терористи навіть не поширюють імена своїх "кореспондентів".
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За словами менеджера філії "Суспільного" у Херсоні Михайла Сваричевського, окупація філії почалася з 2 березня. Він акцентував, що на відео пропагандисти показали списану техніку, яка була у підвальних приміщеннях та студію, яку журналісти використовували як складське приміщення.
Нову техніку та обладнання окупанти могли навіть вивезти до Росії, припустив менеджер філії "Суспільного" у Херсоні.
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- 16 травня ЗМІ повідомили, що в Херсоні лунали вибухи. Стовпи чорного диму бачиои майже з усіх районів міста.
- На Херсонщині, яка з 1 березня перебуває під окупацією, наростає гуманітарна криза. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що медикаментів там вистачить ще приблизно на 2 тижні.
- Водночас Збройні Сили України навіть не планують дозволяти розслаблятись російським окупаційним військам на Херсонщині. Б'ють по ворогу і з боку Дніпропетровської області змушуючи його переходити до оборони.
- 15 травня по позиціях росіян завдали понад 100 ударів – українські бійці вкотре розтрощили склад боєприпасів ворога в Чорнобаївці та безліч техніки в Херсонській області.
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