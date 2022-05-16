Російські окупанти не дотримуються ані правил війни, ані жодних міжнародних законів. Вони вважають, що можуть знущатися з мирного населення, вбивати українців та уникнути відповідальності за свої злочини.

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Злочини росіян проти мирного населення

Як повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, росіяни проводять процедуру "фільтрації" у кожному населеному пункті, який їм вдається тимчасово окупувати.

"Фільтрацію" вже пройшли понад 37 тисяч українців, також через неї змушені проходити наші громадяни, яких рашисти примусово депортують до Росії.

У випадках, коли російські окупанти визначають українців як "ідеологічно небезпечних" чи "неблагонадійних", то їх змушують проходити процедуру "фільтрації" кожні 3 дні.

Відомо, що під час "фільтрації" російські окупанти допитують мирних українців, проводять ретельні огляди, утримують у нелюдських умовах та катують. Також відомі випадки, коли ті, хто не пройшов "фільтрації", зникали безвісти.

Російські окупанти чинять геноцид українського народу. Міжнародне право та звичаї війни забороняють будь-які примусові дії щодо мирного населення.

Центр для українців в Австрії

Також Людмила Денісова розповіла про візит до Гуманітарного центру прибуття для українців та центру реєстрації українських громадян у Відні. Близько 90 українців отримують від волонтерів та працівників Центру необхідну підтримку та допомогу.

Вона підкреслила, що для утримання тимчасового притулку в Австрії треба спочатку зареєструватися у поліції. Для права на проживання, отримання посвідчення особи ("блакитної картки") і фінансової допомоги потрібно потрапити до ACV – Центру збору даних та консультацій.

Окуповані території: останні події

У Маріуполі дуже важка гуманітарна ситуація. Ворог не пропускає допомогу від України, місцеве населення почало голодувати. Через послаблення імунітету людей та відсутності медичної допомоги у місті дуже різко зросла смертність. Також до Маріуполя почали завозити росіян, яких ворог хоче поселити на місце українців.

У ворога дуже важка кадрова ситуація в армії, далися взнаки щалені втрати. На Луганщині росіяни мобілізовують усіх чоловіків та відправляють їх на війну проти України, не надаючи навіть елементарне спорядження.

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