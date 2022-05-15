Напередодні в окупованому Луганську був зафіксований кортеж автомобілів, який супроводжували автомобілі так званого "МВС ЛНР". В кортежі був зафіксований легковий автомобіль, держномер А602ХН, регіон 36.

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Московський гість

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в цей час в окупованому Луганську перебував так званий "куратор" з Росії. Інформація про перебування високого московського гостя була передана представникам спеціальних служб України.

Варто зауважити, що на Луганському напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населеного пункту Сєвєродонецьк та траси Лисичанськ – Бахмут. Окупанти здійснюють поповнення запасів та перегрупування підрозділів. На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, командування окупаційних військ продовжує здійснювати посилений контроль за станом справ у з'єднаннях і частинах свого оперативного угруповання на окупованій території Луганської області.

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Комісія з Росії

Наразі в Луганську працює комплексна комісія ЗС РФ з перевірки мобілізаційних заходів і стану бойової готовності російських окупаційних військ. Крім того, здійснюється перевірка укомплектованості особовим складом частин "2 АК" псевдореспубліки на Луганщині.

Нагадаю, нещодавно на окупованих територіях Луганської області перебував російський олігарх Євген Пригожин. Пригожин має безпосереднє відношення до діяльності ПВК "Вагнер" і є людиною наближеною до російських спеціальних служб.

Звертаю увагу, що завдяки візиту в окупований Первомайськ представницької делегації країни-окупанта аналітичному відділу ГІ "Права Справа" вдалося ідентифікувати місця базування учасників ПВК "Вагнер". Координати були передані українським спеціальним службам. ЗСУ завдали вогневого удару по виявлених цілях.

Ключові бойові дії зараз зосереджені саме в Луганській області. Російські окупаційні війська намагаються оточити українських військових в районі Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Точаться бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. Українські захисники завдають гідних ударів по російських терористах.

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