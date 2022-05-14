Одна справа мобілізувати частину контрактників умовних, запрошених з російської периферії, і зовсім інша – оголошувати повну мобілізацію по всій країні.

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Поїдуть похоронки

Тоді ми побачимо, що сюди відправлять всіх без винятку. В тому числі й відмобілізованих з великих російських міст таких, як Пітер та Москва. А за якийсь час у зворотному напрямку поїдуть похоронки. За таких обставин вже не можна буде так легко побороти шквал критики і невдоволення матерів російських призовників. Тому цей варіант виключається.

Зараз в Україні воюють лише представники національних меншин, що мешкають у РФ. А відтак, у національних республіках зріє питання, чому воюють не етнічні росіяни, а саме громадяни цих республік?

Путін не готовий до шквалу критики з боку росіян / Фото Getty Images

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Справжніх перемог Росії в Україні немає і не буде

Зрозуміло, що ні про які справжні перемоги не може бути й мови. Сьогодні для росіян перемогою можуть зробити "взяття" Маріуполя. Своєю чергою це дало можливість автоматично здобути ще одну "перемогу" і відкрити сухопутний коридор до Криму.

Останні ракетні обстріли агресора перш за все спрямовані проти української інфраструктури, залізничних вузлових станцій та розташованих там електричних підстанцій. Нещодавно російські війська завдали масованого удару по електропідстанціях на залізниці для того, щоб зупинити електропотяги, які йдуть до нас із допомогою від західних партнерів.

Важливо ще й те, що ці транспортні вузли використовуються для експорту українського зерна.

Президент Росії хоче не тільки заморити голодом всю нашу країну, але й значну частину світу. Вчинивши у такий спосіб, російський лідер хоче перевершити Сталіна. Це і є складові путінського рецепта перемоги.

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