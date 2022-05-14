Це колективне божевілля ще стане предметом вивчення багатьох фахівців у сфері соціальної психології.

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Пародія 9 травня

Так відпародувати 9 травня, як за останні 10 років у Росії, точно нікому б ніколи не вдалося, як цьому племені.

Так щоб усе звелося до мертвих на табличках та пам'ятнику пластмасовій бабі з прапором давно неіснуючої країни. Я навіть не знаю, щоб було на рівні держторжеств у Росії, якби Адольф помер ще 1933-го.

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Георгіївська стрічка у Росії

Або з цією імперською георгіївською стрічкою. Як подивлюся на різні фото з РФ, так ходять багато хто з цими стрічками на рюкзаках. Рюкзак ледве дихає, зате стрічка на шпильці.

Хоча, запитай таких жертв пропаганди, що вона означає і яке має відношення до поточних реалій, так вони і не дадуть відповіді. Тотальна неосвіченість.

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