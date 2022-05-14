Это коллективное сумасшествие еще станет предметом изучения многих специалистов в сфере социальной психологии.

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Пародия 9 мая

Так отпародировать 9 мая, как за последние 10 лет в России, точно никому бы никогда не удалось, как этому адовому племени.

Так чтоб все свелось к мертвым на табличках и памятнику пластмассовой бабе с флагом давно несуществующей страны. Я даже не знаю, чтобы было на уровне госторжеств в России, если бы Адольф умер еще в 1933-ем.

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Георгиевская лента в России

Или с этой имперской георгиевской лентой. Как посмотрю на разные фото из РФ, так ходят многие с этими лентами на рюкзаках. Рюкзак еле дышит, зато лента на заколке.

Хотя, спроси у таких жертв пропаганды, что она значит и какое имеет отношение к текущим реалиям, так они и не ответят. Тотальная необразованность.

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