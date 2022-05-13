Чому світ не хоче ламати хребет путінській імперії

Це була б хороша модель, але її не хоче Захід і відкрито про це говорить. "Ми не хочемо не те, що поразки Росії. Це само собою! Ми не хочемо завдати серйозної шкоди Путіну", – каже Шольц, Байден.

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Тому що це загрожує дезінтеграцією Росії, це небезпечний процес. Регіони починають конкурувати, зіштовхуватися, громадянська війна, якісь конфлікти військові. "Ми цього не хочемо". Але це було б правильно.

На місці України може опинитися уся Європа

Якби Путін захопив Україну, не дай Боже, подітися нікуди – він рушив би далі на Польщу, Німеччину, боровся б із "нацизмом" у Німеччині, Польщі. На його думку, є з чим боротися в Молдові, Румунії, Фінляндії. Світове панування таке та пропорційне зміцнення, відповідно, його власної влади в Росії.

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Ось ці захоплені території – всі вони перетворюються на пустелю. Ну, як Абхазія. Символ Абхазії – це електричка, іржава вся, крізь яку проросли дерева. Або Південна Осетія, або Придністров'я. Ну, Придністров'я – це трохи інша модель. Це потік зброї, наркотиків до Європи, із Європи, повій, нелегальних органів.

Окупація Росії – це було б добре, але, на жаль, це лише благі побажання.

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