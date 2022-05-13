Почему мир не хочет ломать хребет путинской империи

Это была бы хорошая модель, но ее не хочет Запад и откровенно об этом говорит. "Мы не хотим не то, что поражение России. Это само собой! Мы не хотим нанести серьезный ущерб Путину", – говорит Шольц, Байден.

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Потому что это чревато дезинтеграцией России, это опасный процесс. Регионы начинают конкурировать, сталкиваться, гражданская война, какие-то военные конфликты. "Мы этого не хотим". Но это было бы верно.

На месте Украины может оказаться вся Европа

Если бы Путин захватил Украину, не дай Бог, деваться некуда – он двинулся бы дальше на Польшу, Германию, боролся бы с "нацизмом" в Германии, Польше. По его мнению, есть с чем сражаться в Молдове, Румынии, Финляндии. Мировое господство таково и пропорционально укреплению, соответственно, его собственной власти в России.

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Вот эти захваченные территории – все они превращаются в пустыню. Ну, как Абхазия. Символ Абхазии – это электричка, ржавая вся, сквозь которую проросли деревья. Либо Южная Осетия, либо Приднестровье. Ну, Приднестровье – это несколько другая модель. Это поток оружия, наркотиков в Европу, из Европы, проституток, нелегальных органов.

Оккупация России – это было бы хорошо, но, к сожалению, это только благие пожелания.

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