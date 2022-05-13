Украина дождется рассвета

Я говорил, что московиты нападут, когда почти никто не верил в это, потому что судили о русских по себе, а не по московитах с их рефлексами и историей.

Стоит внимания Какой план полного поглощения Украины нарисовал Путин в своей голове



Медведев от нелепых угроз перешел к стадии принятия поражения собственной страны / Фото Getty Images

И сейчас я прогнозирую, что наша полная победа неотвратима, как рассвет. Нелегких препятствий будет еще немало, но в результате у меня нет никаких сомнений. Эта историческая миссия будет завершена.

Улицы всех наших городов, отстроенных и несравненно лучше, чем раньше, будут называться именами тех, кто Герой. А Герои в наше время – на фронте. Слава Богу! Слава Украине!

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