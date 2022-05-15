Накануне в оккупированном Луганске был зафиксирован кортеж автомобилей, сопровождавший автомобили так называемого "МВД ЛНР". В кортеже был зафиксирован легковой автомобиль, госномер А602ХН, регион 36.
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Московский гость
По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в настоящее время в оккупированном Луганске находился так называемый "куратор" из России. Информация о нахождении высокого московского гостя была передана представителям специальных служб Украины.
Следует отметить, что на Луганском направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенного пункта Северодонецк и трассы Лисичанск – Бахмут. Оккупанты осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено в две батальонные тактические группы.
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Комиссия по России
В Луганске работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке мобилизационных мер и состоянию боевой готовности российских оккупационных войск. Кроме того, осуществляется проверка укомплектованности личным составом частей "2 АК" псевдореспублики в Луганской области.
Напомним, недавно на оккупированных территориях Луганской области находился российский олигарх Евгений Пригожин. Пригожин имеет непосредственное отношение к деятельности ППК "Вагнер" и является человеком, приближенным к российским специальным службам.
Обращаю внимание, что благодаря визиту в оккупированный Первомайск представительной делегации страны-оккупанта аналитическому отделу ГИ "Правое Дело" удалось идентифицировать места базирования участников ПВК "Вагнер". Координаты были переданы украинским специальным службам. ВСУ нанесли огневой удар по выявленным целям.
Идут бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Украинские защитники наносят достойные удары по российским террористам.
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