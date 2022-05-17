Мелітополь продовжує перебувати у тимчасовій окупації, але героїчне місцеве населення не збирається грати за правилами ворога. Поки російські окупанти намагаються поділити владу у місті, відважні партизани завдають їм великих втрат.

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Ліквідація окупантів високого рангу

Учора, 16 травня, на вулиці Героїв України у Мелітополі, в районі теплотраси будинку №52, з самого ранку була зафіксована небачена активність окупантів. Тут було виявлено два тіла, на місце події незабаром приїхала автівка "Крузер" 200, також сюди прибуло багато "народних міліціонерів" та "казаків".

Рашисти швидко провели слідчі дії, після чого вивезли тіла у пластикових пакетах. У місцевих з'явилася інформація про те, що партизанам вдалося ліквідувати двох російських окупантів високого рангу.

На підтвердження цієї інформації можна навести й той факт, що загарбники замовчали цей інцидент, пропагандисти також оминули цю історію десятою дорогою.

Нагадаємо, партизанський рух у Мелітополі набув нечуваних розмахів. Героям вдалося ліквідувати понад 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення, провести більш як 20 успішних операцій опору окупантам. Також партизани надали нашим військовим великий масив цінної інформації про дислокацію сил противника та їхній склад.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

У тимчасово окупованому Херсоні рашисти розграбували Суспільне. Також стало відомо, що ворог готується до запуску власного пропагандистського телеканалу. Рашисти сподіваються, що зможуть промити мізки українцям, так само як це їм вдалося з власними недалекими громадянами.

Як повідомила Людмила Денісова, російські окупанти проводять "фільтрацію" у кожному місті, яке їм вдалося тимчасово захопити. Ворог знущається з мирного населення, проводить незаконні допити, катує цивільних та тримає їх у жахливих умовах.

На окупованих територіях рашисти почали проводити примусову мобілізацію та відправляти нове "гарматне м'ясо" на фронт навіть без спорядження. Через таку діяльність росіян почалися бунти.

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