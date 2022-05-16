Жіноче "повстання" триває на окупованій території Луганщини. Відео розбірок родичок мобілізованих з так званою "владою" потрапило у мережу.

Раніше Через масову загибель чоловіків: дружини мобілізованих на Донбасі хочуть бунтувати проти "влади"

Родички мобілізованих хотіли штурмувати військову прокуратуру

Жінки, аби добитись таки відповідей, вирішили брати штурмом військову прокуратуру. Дорогою туди родички натрапили на так званого "міністра закордонних справ ЛНР" Владислава Дейнего.

Жінки кажуть, що їхніх чоловіків та синів кинуло російське командування

Жінки розповіли, що їхні чоловіки зараз у Бєлгородському районі, вони склали зброю, бо їх кинуло російське командування. Зараз вони – ні туди – ні сюди, адже російські прикордонники їм заявили, що їхнє перебування на цій території – нелегальне. Ба більше, їм сказали звертатись до лідера луганських бойовиків Леоніда Пасічника, аби їх евакуювали.

Вони відступили з Харкова і тепер їх вважають дезертирами. Вони здали зброю, вийшли з бойових дій,

– пояснювали Дейнего місцеві жительки.

Тепер мобілізовані з окупованих територій Луганщини не можуть повернутись додому. Так званий "головний дипломат квазіреспубліки", мабуть, дуже "уважно" слухав співрозмовниць, бо принаймні тричі перепитував про місце перебування чоловіків та не міг зрозуміти, на якій території це – України та Росії.

Зверніть увагу! Жінки наголосили, що мовиться не про військових, а про шахтарів та звичайних "роботяг". Вони сказали, що втрати – дуже великі: багато вбитих, поранених та полонених. Тих, хто залишився на території Харківщини, російські військові не випускають на територію Росії, не дозволяють покидати позиції.

Вони не здались, їх розбили, – жінки

Жінки постійно повторювали, що чоловіки "не здались, їх розбили повністю". При цьому Дейнего лише кивав головою і робив вигляд, що комусь телефонує.

Вони рятували своє життя, хто це зміг зробити. Вони з автоматами, а там були танки,

– кричали родички мобілізованих.

Раніше подібний бунт стався у Ровеньках, що на окупованій частині Луганщини. Тут жінки штурмували військкомат, вимагаючи зустрічі з Пасічником.

Як жінки вимагали відповіді від так званої "влади": дивіться у відео

Які втрати окупантів у війні в Україні: станом на 16 травня

З 24 лютого наші військові ліквідували 27 700 російських окупантів.

Лише за добу ЗСУ знищили 300 ворогів.

Втрати в техніці:

– танків – 1 228 одиниць;

– бойових броньованих машин – 2 974 одиниць;

– артилерійських систем – 577 одиниць;

– РСЗВ – 195 одиниць;

– засоби ППО – 89 одиниць;

– літаків – 200 одиниць;

– гелікоптерів – 165 одиниць;

– автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2 101 одиниця;

– кораблів / катерів – 13 одиниць;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць;

– спеціальної техніки – 42 одиниці;

– крилатих ракет – 97 одиниць.

Дізнайтесь у відео: як окупантів розгромили в Білогорівці