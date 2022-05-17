Про це 24 каналу повідомив радник міністра внутрішній справ Віктор Андрусів. Він також зазначив, що ЗСУ в силах остаточно переламати хід війни.

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Інші зміни, дуже важливі – зараз відбуваються у Харківській області. Зараз ЗСУ провадять операцію, яка має на меті перерізати трасу на Ізюм, яка тягнеться з Бєлгородської області, говорить Андрусів.

Віримо в успіх цієї операції, адже якщо вона вдастся, то угрупування ворога в Ізюмі опиниться в особливо складній ситуації,

– зазначає радник голови МВС.

Що відбувається на Ізюмському напрямку

Там є загроза не повторити помилку 2014 року, коли ми намагалися відновити контроль над кордоном, але насправді "підставились" під обстріли, говорить Андрусів. На його думку, треба розуміти, що з країною, яка бомбить нас ракетами і вбиває наших цивільних – в нас кордонів немає.

"І якщо треба, то маємо їх переходити і вирішувати різні тактичні завдання там, де вважаємо за потрібне", – переконаний радник міністра внутрішніх справ України.

Віктор Андрусів пояснює, що наразі процес триває для нас позитивно, з боку ворога є поступ. Наступати нелегко, ми також несемо втрати, але якщо цей тактичний успіх буде за нами і ми переріжемо трасу біля Вовчанська на Ізюм, то ми дуже сильно змінимо ситуацію на фронті і бажання ворога далі прориватись на Слов'янськ опиниться від питанням, говорить він.

ЗСУ можуть взяти окупантів в кільце

На Ізюмському напрямку зараз перебуває угрупування, що налічує понад 25 тисяч людей. Якщо наші захисники зафіксують там оточення, то я схильний думати, що це буде кінцем війни,

– переконаний Віктор Андрусів.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що сили наших захисників майже повністю вибили ворога на Харківському напрямку. Вона зазначила, що окупанти перебувають лише на назначній території у цьому напрямку.

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