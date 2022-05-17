Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он также отметил, что ВСУ в силах окончательно переломить ход войны.

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Другие изменения очень важны – сейчас происходят в Харьковской области. Сейчас ВСУ проводят операцию, которая имеет своей целью перерезать трассу на Изюм, идущую из Белгородской области, говорит Андрусов.

Верим в успех этой операции, ведь если она удастся, то группировка врага в Изюме окажется в особо сложной ситуации,

– отмечает советник главы МВД.