Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Вони зазначили, що окупанти не мають успіху в просуванні, тому б'ють з авіації та артилерії.

До теми Ранковий обстріл Миколаєва: відомо про одного поранено, пошкоджено понад 20 будинків

"Двічі пара гелікоптерів Мі-24 завдала ударів по наших позиціях, а Миколаївщину, зокрема населені пункти, що є в тилу наших підрозділів, ворог за цю добу (30 травня – 24 канал) обстріляв тричі далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган", – розповіли у командуванні.

Військові розповіли про південний фронт: дивіться відео

Наслідки атак росіян

За словами представника командування "Південь", росіяни обстріляли домівки людей, промислові об'єкти міста і передмістя Миколаєва. Також окупанти пошкодили приватний млин, виробничі приміщення м'ясопереробного підприємства та водогін. Наразі люди розбирають завали та ліквідовують наслідки. Від обстрілу постраждали мінімум 4 мирних мешканці.

"Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не наражайте себе на небезпеку в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки перевірені. Все буде Україна і ми обов'язково переможемо", – наголосив військовий.

Ситуація на Одещині

Військові закликають уникати прогулянок узбережжям Одещини, оскільки шторми викидають міни, які росіяни кидають у море. Українські захисники знаходять та знешкоджують вибухові предмети.

Зверніть увагу – успіх українських захисників на Херсонщині: дивіться відео

Що відбувається на Миколаївщині: останні новини