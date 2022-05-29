Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він підкреслив, що наразі про такий штурм не йдеться зокрема й тому, що у російських військових немає мотивації.

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Штурм Миколаєва зараз неможливий

За словами Кіма, у Миколаєві готові до будь-якого розвитку подій. Очільник ОВА зауважив, що за час повномасштабної війни українці навчилися певних речей, є багато військових, які приїхали і хочуть боронити рідну землю. "Це вже не 24 лютого, хоча й тоді їм було не просто", – констатував він.

Віталій Кім переконаний, що у російському наступі та штурмі Миколаєва немає жодної логіки – окупанти до цього не готові.

Ми бачимо їх наскрізь – через весь Херсон. Те, що зараз їде там – колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів,

– поділився Кім.

Тобто Україні постачають нові протитанкові засоби, а у росіян – старі танки. Кім розповів, що навіть цікавився у військових, чи наша новітня техніка зможе взяти у приціл їхню стару, чи потрібно буде гатити по ній чимось простішим.

Але навіть якщо "взяти Миколаїв" буде для окупантів принципово, це займе багато часу. Щоб просунутися, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до міста, зайняти околиці. За словами Кіма, на це потрібно щонайменше 1 – 2 місяці. Про такі наміри та кроки загарбників українська сторона, звичайно ж, знатиме та діятиме відповідно.

Ми будемо це бачити. Не буде так, що ми прокинулися вранці, а у нас танк в Миколаєві. Це неможливо,

– переконує Кім.

Однак очільник Миколаївщини підкреслив, що в планах України – зовсім інше. Наші військові отримують ударну техніку і знають, що робити з окупантами. Вони, своєю чергою, "закопуються в бетон, бо розуміють, що ми зараз їм щось надішлемо".

Окупанти обстрілюють Миколаїв з повітря

Попри позитивні прогнози Кіма та військових, ворог регулярно атакує Миколаїв з повітря. Сьогодні, 29 травня, у місті неодноразово лунали вибухи. Внаслідок ранкового обстрілу житлового району було поранено двох людей, а один чоловік – загинув. Також було пошкоджено 3 багатоповерхівки.

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