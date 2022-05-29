Вранці у цих містах вже були "прильоти". Про повторну атаку написали у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 канал. Крім того, інформацію про вибухи у Миколаєві підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Попри те, що повітряну тривогу не оголошували, містянам варто бути у безпечних місцях.

Вибухи у Харкові

Про чергові звуки вибухів у Харкові повідомили у телеграм-каналі "Труха" о 15:56. Дещо пізніше там опублікували кадри, на яких можна побачити дим у небі над містом. Очевидці повідомили "Суспільному" про те, що цього разу окупанти обстріляли північні райони міста.

Зауважимо, що за годину перед вибухами у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Але "відбій" дали досить швидко, тож люди повернулися до своїх справ.

Дим у небі над Харковом після вибуху: дивіться відео

Нагадаємо, попередній обстріл Харкова відбувся всього кількома годинами раніше, однак тоді мешканців заздалегідь повідомили про загрозу та оголосили повітряну тривогу. Сирени пролунали о 12:32 і майже образу після них почали повідомляти про вибухи. Наразі офіційної інформації про постраждалих та матеріальні збитки немає.