Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що на Сумщині постраждалих немає.

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Згідно зі повідомленням оперативного командування "Північ", в районі Семенівки на Чернігівщині близько 12:43 зафіксували 7 вибухів. На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

А вже о 13:00 – 13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів в районі Бачівська, що на Сумщині. Втрат також немає.

До слова, зранку 29 травня близько 7:35 окупанти запустили по Сумщині щонайменше 20 снарядів з території Росії. Боєприпаси летіли в напрямку Бояро-Лежачів. На щастя, ніхто не постраждав.

Окупанти обстрілюють Сумщину та Чернігівщину

Останнім часом російські загарбники посилили обстріли Сумщини та Чернігівщини. Зокрема вчора, 28 травня, окупанти двічі атакували Сумщину з авіації. Вони запустили 9 некерованих ракет, три з яких влучили у два прикордонні населені пункти області. Уламки снарядів потрапили у дитячий садочок, церкву та кілька приватних будинків. Внаслідок удару постраждала одна жінка.

Також Сумщину ледь не щодня обстрілюють з мінометів. Чернігівщину дещо рідше, але останніми тижнями обстріли прикордонних територій почастішали.

Росія знову стягує війська до північних кордонів України

Нещодавно в американському виданні Washington Post заявили, що Росія знову почала нарощувати війська та техніку поблизу кордону з Україною, а саме біля Чернігівської та Сумської областей.

Відтоді, як ЗСУ витіснили окупантів з Сумщини та Чернігівщини, минуло близько 7 тижнів. Люди потрохи починають повертатися до своїх домівок, але прикордонники вважають, що це відбувається зарано, адже ворог обстрілює прикордонні населені пункти щодня.

Голова Чернігівської ОВА закликав зберігати спокій та сказав, що поки що потреби в евакуації з області немає. Якщо така потреба з'явиться – про це неодмінно повідомлять. Наразі ситуація контрольована.

Тим часом українські прикордонники готуються тримати оборону у випадку повторного вторгнення, оскільки цей ризик існує.

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