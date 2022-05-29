Обстріли зафіксували близько 7:35. Окупанти запустили щонайменше 20 снарядів з території Росії.

Раніше Сумщину вночі нещадно обстрілювали з Росії: 36 атак з мінометів й артилерії та 1 ракетний удар

Як повідомляють українські прикордонники, боєприпаси летіли в напрямку Бояро-Лежачів. На щастя, ніхто не постраждав.

Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів (приходів) з території Росії на напрямку Бояро-Лежачів. Втрат серед особового складу та техніки немає, – йдеться у дописі.

Росіяни регулярно обстрілюють Сумщину зі своєї території

До прикладу, вчора, 28 травня, російські окупанти двічі підло атакували Сумщину з авіації. Вони запустили 9 некерованих ракет, три з яких влучили у два прикордонні населені пункти області. Уламки снарядів влучили у дитячий садочок, церкву та кілька приватних будинків. Відомо про одну постраждалу: на момент атаки жінка просто перебувала на своєму подвір’ї.

Також о 12:00 росіяни 5 разів обстріляли з мінометів Сумщину. Снаряди летіли в напрямку Середини Буди, Старих Вирків та Зноб-Трубічевської.

Упродовж останніх тижнів російські загарбники посилили обстріли Сумщини. Одного разу, 16 травня, вони навіть спробували запустити диверсійно-розвідувальну групу. Тоді українські прикордонники відбили атаку. На жаль, під час бою загинув один із захисників Олександр Поповченко.

Раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович припускав, що існує загроза повторного наступу на Північ України. Однак це може статися лише за певних умов, і тоді росіянам доведеться залучити до війни білоруську армію.

Попри все, Арестович впевнений, що російські окупанти не ризикнуть піти у повторний наступ на Півночі. Вони добре засвоїли урок – з мешканцями Сумщини краще не жартувати.

Вони не повторюють цієї дурості, тому що, що таке сумчани – вони добре вивчили за попередній період, – пояснив Арестович.

Хоч ймовірність повторного наступу невелика, але вона все ж таки є. Утім, українські прикордонники готові до такої ситуації.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео