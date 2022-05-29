Обстрелы зафиксировали около 7:35. Кафиры запустили не менее 20 снарядов с территории России.

Ранее Сумщину ночью беспощадно обстреливали из России: 36 атак из минометов и артиллерии и 1 ракетный удар

Как сообщают украинские пограничники, боеприпасы летели в направлении Бояро-Лежачев. К счастью, никто не пострадал.

Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов (приходов) с территории России в направлении Бояро-Лежачев. Потерь среди личного состава и техники нет, говорится в сообщении.

Россияне регулярно обстреливают Сумщину со своей территории

К примеру, вчера, 28 мая, российские кафиры дважды подло атаковали Сумщину из авиации . Они запустили 9 неуправляемых ракет, три из которых попали в два пограничных населенных пункта области. Обломки снарядов попали в детский сад, церковь и несколько частных домов. Известно об одной пострадавшей: на момент атаки женщина просто находилась во дворе.

Также в 12.00 россияне 5 раз обстреляли из минометов Сумщину. Снаряды летели в направлении Середины Буды, Старых Вирков и Зноб-Трубичевской.

В последние недели российские захватчики усилили обстрелы Сумщины. Однажды, 16 мая, они даже попытались запустить диверсионно-разведывательную группу . Тогда украинские пограничники отразили атаку. К сожалению, во время боя погиб один из защитников Александр Поповченко.

Ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предполагал, что существует угроза повторного наступления на Север Украины. Однако это может произойти только при определенных условиях , и тогда россиянам придется привлечь к войне белорусскую армию.

Тем не менее, Арестович уверен, что российские кафиры не рискнут пойти в повторное наступление на Севере. Они хорошо извлекли урок – с жителями Сумщины лучше не шутить.

Они не повторяют эту глупость, потому что такое сумчане – они хорошо изучили за предыдущий период, – объяснил Арестович.

Хотя вероятность повторного наступления невелика, но она все-таки есть. Впрочем, украинские пограничники готовы к такой ситуации .

Обратите внимание – полное интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео