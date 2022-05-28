Обстрел был зафиксирован около 18 часов. Россияне подло совершили три запуска неуправляемых ракет из авиации.

Обстреляли церковь и детский сад

К сожалению, ракеты попали в несколько объектов гражданской инфраструктуры. Они повредили местную церковь, детский сад и один частный дом. Также еще одна ракета влетела в дорогу.

В результате обстрела местная жительница получила ранения.

Последствия коварного обстрела от российских захватчиков

Последствия ракетных обстрелов по Сумской области / Фото ГПСУ и Дмитрий Живицкий

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий уточнил, что обломки ракет повредили несколько частных домов.

Это уже не первая ракетная атака за сегодня

28 мая около 16:00 российские оккупанты запустили еще 6 неуправляемых ракет по приграничным территориям Сумской области тогда, к счастью, они упали за пределами населенных пунктов.

Также в 12:00 россияне запустили 5 минометных мин на территорию Шосткинского района. Известно, что обстрел произошел со стороны российского населенного пункта Троебортное. В Генеральном штабе ВСУ позже уточнили информацию: оккупанты запускали мины вблизи населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вирки и Зноб-Трубичевска. А из Курской области они нанесли удар по гражданскому промышленному объекту.