Об этом для 24 канала сказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он считает, что россиянам удалось активизировать свои резервы.

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"Многие мобилизуют из депрессивных российских регионов, а не из развитых. Там пропаганда и социально-экономический фактор влияет. Люди менее критичны ко всему, поэтому войско есть и они будут наступать", – сказал Арестович.

Условие возобновления наступления

Советник отметил, что Сумскую и Черниговскую область обстреливают. По его словам, есть вероятность новой попытки российского наступления на Севере.

Опасность вовлечения белорусских войск в войну. Однако это при определенных обстоятельствах. Если они победят на Востоке и захватят Луганскую область и сохранят силы для дальнейшего наступления, это будет мощным аргументом для россиян, чтобы привлечь белорусов,

– объяснил Арестович.

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Могут снова атаковать Киев

Арестович считает, что Украина ждет сложный и очень опасный месяц. Ситуация возвращается в пул опасности, который существовал с половины марта по начало апреля, когда ежедневно обсуждали, что есть угроза от белорусской армии.

"Вероятность есть. Мы не можем исключать это из расчетов, даже есть вероятность, что пойдут снова на Киев. Ситуация сложная", – отметил он.

Беларусь предоставляет России оружие

Появилась информация, что Беларусь помогает российским оккупантам не только в качестве базы, с которой осуществляют ракетные атаки. Россия получает от нее оружие. Арестович рассказал, что вооружение белорусской армии очень похоже на русское. Речь идет о советских и постсоветских образцах.

"Россияне набирают новый личный состав, а его надо чем-то вооружать. Пожалуй, Лукашенко уступил и начал передавать оружие. Такого не начала не было", - добавил Арестович.

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