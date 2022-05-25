Про це для 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він вважає, що росіянам вдалось активізувати свої резерви.

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"Багато мобілізують з депресивних російських регіонів, а не з розвинутих. Там пропаганда й соціально-економічний фактор впливає. Люди менш критичні до всього, тому військо є і вони наступатимуть", – сказав Арестович.

Умова поновлення наступу

Радник зазначив, що Сумську та Чернігівську область обстрілюють. За його словами є ймовірність нової спроби російського наступу на Півночі.

Небезпека втягнення білоруських військ у війну. Проте це за певних обставин. Якщо вони переможуть на Сході й захоплять Луганську область й збережуть сили для подальшого наступу, то це буде потужним аргументом для росіян, щоб залучити білорусів,

– пояснив Арестович.

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Можуть знову атакувати Київ

Арестович вважає, що Україну чекає складний та дуже небезпечний місяць. Ситуація повертається до пулу небезпеки, який існував з половини березня до початку квітня, коли щодня обговорювали, що є загроза від білоруської армії.

"Ймовірність є. Ми не можемо відкидати це з розрахунків, навіть є ймовірність, що підуть знову на Київ. Ситуація складна", – зазначив він.

Білорусь надає Росії зброю

З'явилась інформація, що Білорусь допомагає російським окупантам не лише як база, з якої здійснюють ракетні атаки. Росія отримує від неї зброю. Арестович розповів, що озброєння білоруської армії дуже схоже на російське. Мовиться про радянські й пострадянські зразки.

"Росіяни набирають новий особовий склад, а його треба ж чимось озброювати. Мабуть, Лукашенко таки поступився й почав передавати зброю. Такого не початку не було", – додав Арестович.

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