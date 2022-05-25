Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми У ворога є перевага, – Арестович про найголовнішу небезпеку на Луганщині

"Ленд-ліз відверто не встигає, а російські війська мають певні успіхи. Наприклад, падіння Маріуполя. Вони наполегливо хочуть взяти Сєвєродонецьк. Від Заходу потрібна дуже потужна консолідована реакція, до якої вони виявились не готові", – сказав Арестович.

Росіяни випереджають

За словами Арестовича, кілька тижнів були розмови, що йде гонитва по ленд-лізу й накопичення росіянами резервів. Наразі окупанти випереджають.

Вони через місяць чи півтора зможуть підготувати до 30 батальйонних тактичних груп. Це величезний аргумент зараз, третина від того, що заходило на територію України за час повномасштабної війни. Їм всього вистачає. Ми, відповідно, не встигаємо,

– заявив радник.

Він зазначив, що найближчий місяць Україну чекають великі неприємності. Військовим буде дуже важко на фронті. Проте потім все ж таки стратегічно, якщо ленд-ліз діятиме так, як має, а росіяни витратять свої ресурси, бо вони кинуть все в бій, то ситуація піде в інший бік. Можливо, це буде навіть пізніше, або принаймні ситуація вирівняється.

Війна має свою ціну

Радник вважає, що за психологічним навантаженням найближчий місяць нагадуватиме початок конфлікту, коли починались депресії, були панічні чутки та втома. Проте він запевнив – Україна все одно перемагає.

"Треба налаштуватися на складний місяць, де буде багато повідомлень про залишені місця, великі втрати й захоплені росіянами ділянки. Це така ціна темпів на війні. Якби історія з ленд-лізом почалася не одразу після Бучі, а на 3 тижні раніше, то цього місяця у війні не було б", – розповів Арестович.

Він додав, що сподівається – США зможуть активізувати Захід. Потрібні нові санкції, які мають відрізати продаж і російські енергоносії, бо вони дають Росії заробляти. З такими грошима окупанти можуть воювати дуже довго.

"Також це зброя та консолідація всього Заходу, бо потрібно діяти одразу. Довгі роздуми не сприяють захисту України", – наголосив Арестович.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем: дивіться відео