Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він також додав, що ситуація для наших військ на Луганському напрямку є доволі непростою.

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Єдине, можу точно запевнити що військово-політичне керівництво дуже добре це розуміє і ніхто не хоче допустити другий Маріуполь, тому вживає всі необхідні заходи у цьому районі, додає Арестович.

Також ворог активізувався трохи північніше Авдіївки, там ворог трохи просунувся – зробили невеликий "виступ" у наш бік. Там тривають важкі бої і попри це все, окупанти наступали від Ізюму у напрямку Слов'янська, але їх також зупинили вчора, після кількох невдалих атак,

– повідомляє радник голови ОП.

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"Наші хлопці наносять удари по російській армії, вороги б'ють по нам. Станом на зараз – стоять на місці. Небезпечним є їх просування на Лиман, якщо вони його захоплять, то це дає їм можливість вийти на Озерне, а далі безпосередньо можуть налагодити постачання через Сіверський Донець", – пояснює Арестович.

Радник голови ОП каже, у випадку, якщо окупанти перейдуть через переправу – це буде справжня небезпека для ЗСУ. За словами Арестовича, росіяни "пригадали" власні військові статути і дивляться, як працюють ЗСУ, тому окупанти почали діяти малими групами піхоти після артилерійських ударів.

Зараз війна йде важче, аніж на початку, коли окупанти намагались діяти так, як в Криму – росіяни приїхали і їх умовно "зустріли з квітами",

– додає Арестович.

"Вмирати ніхто з окупантів не хоче, тому вони швидко навчаються, на жаль. Але все одно простежується червона лінія "родової травми" від радянської армії. Саме це і є причиною того, що вони так в'яло просуваються, точніше – майже не можуть просунутися", – зазначає радник Андрія Єрмака.

Олексій Арестович додає, що зараз картина на фронті може виглядати небезпечно, але вся "операція" триває майже два місяці і за цей час ворог просувається на 25 кілометрів – це не є видатним військовим досягненням.

Додамо, що про зміну тактики окупантів свідчить й те, що Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись зі специфічним ворогом. Цього разу російські окупанти вирядились у форму українських бійців. Проте ворогу це не допомогло – ЗСУ відбили атаку.

Що відомо про зміну тактики росіян: дивіться відео