Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также добавил, что ситуация для наших войск на Луганском направлении довольно непростая.

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Единственное, могу точно заверить, что военно-политическое руководство очень хорошо это понимает и никто не хочет допустить второй Мариуполь, поэтому принимает все необходимые меры в этом районе, добавляет Арестович.

Также враг активизировался чуть севернее Авдеевки, там враг немного продвинулся – сделали небольшое "выступление" в нашу сторону. Там продолжаются тяжелые бои и, несмотря на все это, оккупанты наступали от Изюма в направлении Славянска, но их также остановили вчера, после нескольких неудачных атак,

– сообщает советник главы ОП.