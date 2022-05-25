Сегодня, 25 мая, российская армия намеревалась совершить атаку, впрочем, Вооруженные Силы Украины дали достойный отпор врагу. Об этом свидетельствует оперативная информация по ситуации на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг".

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ВСУ отбили атаку в Херсонской области

Так, согласно оперативной информации, враг совершил наступление ночью 25 мая, но ВСУ сумели отразить российского врага. Последний понес потери – 1 убит и 2 ранены.

В Херсонской области под покровом ночи произошла попытка захватить часть наших позиций. Атака была отбита, с потерями – 1 убит и 2 раненых – противник отошел на исходные позиции,

– сообщили в ведомстве.