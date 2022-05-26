В'ячеслав Чаус повідомив, що через вкид про евакуацію, до ОВА надходить дуже багато запитів. Однак голова ОВА нагадав, що ворожі інформаційні війська працюють, тому важливо не вірити фейкам.
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Необхідності в евакуації немає
Голова Чернігівської ОВА наголосив, що поки що потреби в евакуації з області немає. Якщо така потреба з'явиться – про це неодмінно повідомлять. Тому Чаус закликав довіряти інформації лише з офіційних джерел.
У мене велике прохання: нічого не змінилося, ми довіряємо інформації виключно з офіційних джерел. Якщо буде потреба в евакуації, ми про це обов’язково скажемо і забезпечимо її реалізацію,
– наголосив Чаус.
Голова ОВА підкреслив, що ситуація в Чернігівській області стабільна. Окупанти періодично обстрілюють прикордонну зону, однак наші Збройні Сили реагують на обстріли, а бійці Держприкордонслужби сумлінно виконують свої обов'язки. Тому В'ячеслав Чаус попросив мешканців Чернігівщини зберігати спокій.
Ситуація на Чернігівщині: останні новини
- Російські загарбники щодня обстрілюють прикордонну зону на Півночі зі своєї території. Наприклад, 20 травня росіяни 8 разів відкривали вогонь з мінометів.
- 21 травня окупанти атакували щонайменше 15 разів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- 22 травня загарбники обстріляли прикордоння 6 разів. Ймовірно, для цього вони використовували гранатомети. Внаслідок обстрілу окупантів постраждав район села Сеньківка у Чернігівській області. Втрат серед особового складу та техніки ЗСУ немає.
- Під час виступу на Міжнародному економічному форумі президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв унаслідок авіаудару по Десні 17 травня зросла до 87 осіб. Під час удару російські ракети влучили у 2 будівлі, однак що це за будівлі – не повідомляють.
- Унаслідок перебування російських окупантів на Чернігівщині, в області знаходять чимало мін та інших боєприпасів. На одній із таких під час польових робіт підірвався трактор. На жаль, водій загинув.
- За даними The Washington Post, Росія знову стягує війська на кордон із Чернігівщиною і Сумщиною.
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