Прикордоння Чернігівщини обстріляли зранку 21 травня. За попередніми даними, втрат немає.

Зверніть увагу Окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Рівненщині

Близько 12:10 – 12:20 спостерігачі зафіксували 9 "приходів" з, ймовірно, міномета 120мм калібру в напрямку Грем'яча,

– пише ОК "Північ".

Приблизно в той же час зафіксовано ще 6 "приходів" з міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Зверніть увагу Сміливість немає віку: як дідусь у Чернігові з рушниці допоміг "приземлити" ворожий винищувач

Обстріл прикордоння на Чернігівщині 20 травня

ОК "Північ" раніше повідомляли, що 20 травня близько 14:35 було зафіксовано 4 "приходи" з міномета калібру 120 міліметрів. Обстріли пролунали теж в районі населеного пункту Грем'яч.

Через 15 хвилин, приблизно о 14:50, спостерігачі зафіксували ще 4 мінометні "приходи" в напрямку Середини-Буди.

На щастя, українські військові не постраждали. Втрати серед техніки також не було.

Ситуація на Донбасі минулої доби

Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти зосередили свої зусилля на захопленні Луганщини. Голова ОВА каже, що найближчим часом в регіон агресор перекине величезну кількість своєї техніки. За даними місцевої влади, протягом півтори доби в напрямку Донбасу заїхало 2,5 тисячі одиниць важкої техніки.

Ворожі обстріли на Луганщині не припиняються зовсім. У регіоні тривога триває ще з 4 квітня.

За добу 20 травня загарбники зруйнували в Луганській області щонайменше 44 житлові будинки: в Лисичанську – 23, у Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку – 5.

Ситуація на Донеччині трохи легша. Проте окупанти обстрілюють українських військових по всій лінії фронту – від Мар'їнської до Лиманської громад.

До теми У Генштабі розповіли про наміри окупантів на Сході: ситуація на основних напрямках

Протягом 29 травня росіяни пошкодили 27 житлових будинків 8 об’єктів цивільної інфраструктури. Загинули 3 людей та ще 4 – поранені.

Вас може зацікавити – Зеленський про три роки президенства: відео