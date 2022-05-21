Пограничники Черниговщины обстреляли утром 21 мая. По предварительным данным, потерь нет.

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Около 12:10 – 12:20 наблюдатели зафиксировали 9 "приходов" из, вероятно, миномета 120мм калибра в направлении Гремячая,

– пишет ОК "Север".

Приблизительно в то же время зафиксировано еще 6 "приходов" из миномета калибра 120-мм или ствольной артиллерии в направлении Николаевки.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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Обстрел приграничья на Черниговщине 20 мая

ОК "Север" ранее сообщали, что 20 мая около 14:35 было зафиксировано 4 "прихода" из миномета калибра 120 миллиметров. Обстрелы прогремели тоже в районе населенного пункта Гремяч.

Через 15 минут, примерно в 14:50, наблюдатели зафиксировали еще 4 минометных "прихода" в направлении Середины-Буды.

К счастью, украинские военные не пострадали. Потери среди техники тоже не было.

Ситуация на Донбассе за прошедшие сутки

Сергей Гайдай заявил, что российские кафиры сосредоточили свои усилия на захвате Луганщины . Глава ОВА говорит, что в ближайшее время в регион агрессор опрокинет огромное количество своей техники. По данным местных властей, в течение полутора суток в направлении Донбасса въехало 2,5 тысячи единиц тяжелой техники.

Вражеские обстрелы в Луганской области не прекращаются совсем. В регионе тревога продолжается с 4 апреля.

За сутки 20 мая захватчики разрушили в Луганской области по меньшей мере 44 жилых дома: в Лисичанске – 23, в Привиле – 16, в Северодонецке – 5.

Ситуация в Донецкой области немного легче. Однако кафиры обстреливают украинских военных по всей линии фронта – от Марьинской до Лиманской общин.

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В течение 29 мая россияне повредили 27 жилых домов 8 объектов гражданской инфраструктуры. Погибли 3 человека и еще 4 ранены.

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