Кроме того, российские захватчики хотят удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщили в Генштабе 21 мая.

Обратите внимание В Мариуполе кафиры пытаются возобновить работу порта, – Генштаб ВСУ

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом,

– говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении враг пытается возобновить наступление. В частности, планируют возвести понтонную переправу через Северский Донец.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении российские кафиры планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием реки Северский Донец. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты опрокидывают дополнительные подразделения.

ВСУ продолжают защищать свое государство. За сутки 20 мая только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили 11 атак врага и уничтожили: 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Данные Генштаба о других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Враги усиливают системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах. Есть угроза ракетных ударов из Беларуси.

В Северном направлении враг обстрелял позиции Сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении кафиры пытаются удержать занятые территории. Они нанесли авиационных ударов по Циркунам.

В Запорожском направлении захватчики обстреливали позиции ВСУ.

В Мариуполе россияне пытаются возобновить работу порта. В частности, они разминируют припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском и Таврическом направлениях кафиры пытаются удержать занятые рубежи, проводят разведку, оборудуют свои позиции.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг не перестает обстреливать ВСУ из артиллерии. Кроме того, кафиры развертывают дополнительные подразделения ствольной и реактивной артиллерии.

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