О Владимире Федоровиче из Чернигова рассказали в ГНСУ. Отметили, что мужчина пример того, что для смелости нет никаких возрастных ограничений.

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Бил по вражескому истребителю из ружья

Мужчина рассказывает, что услышал в небе гул. Он сразу же схватился за ружье. И хотя оно рассчитано на несколько иную добычу, Владимира Федоровича это не остановило ни на минуту.

Я своей "клюшкой", а ребята – своими. И оно, падло, упало,

– рассказал он.

Никто не может точно сказать, благодаря кому удалось "приземлить" вражеский истребитель. Но можно без сомнения сказать, что этот дедушка точно приложился к тому, чтобы в армии России было меньше на один самолет.

Как настоящий охотник Владимир Федорович оставил себе трофей. Теперь у него в гараже стоит обломок того же российского истребителя, который сбили в Чернигове.

Дедушка из Чернигова гнал с ружья по российскому бомбардировщику: смотрите видео

Отметим, что самолет оккупатнов удалось сбить 5 марта. Им оказался российский бомбардировщик Су-34. Во время "приземления" двум пилотам удалось катапультироваться. Однако один из них пополнил ряды "двухсотых", а второй – Александр Красноярцев – стал пленным. Перед тем он из пистолета убил одного гражданского, пытавшегося его поймать.

Дедушка также рассказал, что в его подвале прятались от атак соседи. И как только он показал детский рисунок на двери, сдерживать слез он не смог. Мужчина отвернулся от камеры и извинился за то, что эмоции взяли верх.

Его спросили, пошел ли он воевать, если бы не было ограничений по возрасту. На это мужчина без сомнения ответил: "Я бы сегодня пошел пешком! На карачках полез бы!"

Этот смелый дедушка показал, что нет правильного возраста, чтобы защищать свое государство от оккупантов. И если нет возможности присоединиться к рядам ВСУ, то можно пить по врагу всеми возможными способами. В том числе и помогая нашим военным и волонтерам.

К слову, за прошедшие сутки нашим бойцам удалось уничтожить еще один вражеский самолет. И вообще потери врага продолжают расти, что приближает ежедневно нас к победе.

Актуальные потери врага по состоянию на 20 мая

Так, за последние сутки ряды "двухсотых" пополнились 200 оккупантами. Всего с начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 28 700 российских захватчиков.

В металлолом превратили тысячи вражеских машин. В частности, 1 263 танка, 3 090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 единицы средств ПВО, 2 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единицы специальной техники.

Кроме того, уничтожены 204 самолета, 168 вертолетов, 460 БпЛА оперативно-тактического уровня, 103 крылатые ракеты и 13 лодок.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 20 мая: смотрите видео