Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в Сумской области пострадавших нет.

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Согласно сообщению оперативного командования "Север", в районе Семеновки в Черниговской области около 12:43 зафиксировали 7 взрывов. К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

А уже в 13:00 – 13:12 наблюдатели зафиксировали 5 взрывов в районе Бачевска на Сумщине. Потерь тоже нет.

К слову, утром 29 мая около 7:35 оккупанты запустили по Сумщине как минимум 20 снарядов с территории России. Боеприпасы летели в направлении Бояро-Лечачев. К счастью, никто не пострадал.

Оккупанты обстреливают Сумщину и Черниговщину

В последнее время российские захватчики ужесточили обстрелы Сумщины и Черниговщины. В частности, вчера, 28 мая, оккупанты дважды атаковали Сумщину из авиации. Они запустили 9 неуправляемых ракет, три из которых попали в два пограничных населенных пункта области. Обломки снарядов попали в детский сад, церковь и несколько частных домов. В результате удара пострадала одна женщина.

Также Сумщину ежедневно обстреливают из минометов. Черниговщину несколько реже, но в последние недели обстрелы приграничных территорий участились.

Россия снова стягивает войска к северным границам Украины

Недавно в американском издании Washington Post заявили, что Россия снова начала наращивать войска и технику вблизи границы с Украиной, а именно возле Черниговской и Сумской областей.

С тех пор, как ВСУ вытеснили оккупантов из Сумщины и Черниговщины, прошло около 7 недель. Люди понемногу начинают возвращаться в свои дома, но пограничники считают, что это происходит рано, ведь враг обстреливает пограничные населенные пункты каждый день.

Глава Черниговской ОВА призвал сохранять спокойствие и сказал, что пока потребности в эвакуации из области нет. Если такая потребность появится – об этом обязательно сообщат. Сейчас ситуация контролируется.

Между тем, украинские пограничники готовятся держать оборону в случае повторного вторжения, поскольку этот риск существует.

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